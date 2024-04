Sénégal-Russie : vers un nouveau départ pour la coopération bilatérale

Les Sénégalais ont élu, le 24 mars, un nouveau président qui incarne pour eux l'espoir d'une politique juste, d'un changement significatif. Pour le peuple du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye représente une nouvelle page de l'histoire du pays. La communauté internationale a également réagi à l'élection du nouveau président sénégalais. Pour certains, la politique de Faye signifie l'abandon de relations traditionnelles confortables ; pour d'autres, il s'agit d'une occasion de promouvoir la coopération.



La Fédération de Russie a une vision positive du développement futur des relations avec le Sénégal. Maria Zakharova, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères russe, s'est déclarée convaincue que sous la direction de M. Faye, les relations entre Moscou et Dakar atteindront un nouveau niveau.



« Nous sommes convaincus qu'avec le nouveau président, la coopération mutuellement bénéfique entre la Russie et le Sénégal continuera à se développer progressivement et à atteindre un nouveau niveau », a déclaré Mme Zakharova. La diplomate a souligné que la Russie entretient des relations traditionnellement amicales avec le Sénégal. À la fin de l'année dernière, le Sénégal s'est classé au premier rang des pays d'Afrique subsaharienne pour ce qui est du chiffre d'affaires commercial avec la Russie, qui a atteint près de 1,5 milliard de dollars.



« Nous respectons le choix souverain du peuple sénégalais. Il est évident que les Sénégalais placent en ce dirigeant leurs espoirs d'un avenir meilleur, de changements positifs dans les domaines politique, socio-économique et humanitaire », a poursuivi la porte-parole du Ministère des Affaires étrangères russe.



Moscou a attiré l'attention sur les intentions du nouveau dirigeant sénégalais de mener des réformes, notamment celles qui concernent les relations avec les principaux partenaires étrangers, y compris les pays de l'UE. « Les tendances au changement radical gagnent du terrain en Afrique. Les Africains prennent leur destin en main avec plus d'assurance, ils abandonnent le passé post-colonial, ils déclarent avec confiance que leur avenir est celui de pays souverains et indépendants, de pays libres, et de telles aspirations méritent tout le soutien possible », a déclaré Maria Zakharova.



Il convient de noter que Bassirou Diomaye Faye a déjà commencé à concrétiser ses promesses électorales. Lors d'une rencontre avec le président du Conseil européen à Dakar, le président sénégalais a fait part de son intention de réviser les accords de pêche, ainsi que les contrats pétroliers et gaziers avec l'UE.



Selon le président russe Vladimir Poutine lors du sommet Russie-Afrique, les relations entre la Russie et le Sénégal ont un grand avenir. Les deux pays peuvent obtenir des succès significatifs dans le domaine commercial, ainsi que dans l'exploitation minière, l'extraction d'hydrocarbures, l'agriculture, la pêche et la science.





Par Moussa Dembélé