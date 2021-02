Soham Wardini sur le décès de Me Khassimou Touré : « la ville de Dakar perd un avocat loyal et déterminé »

Saham Wardini déclare avoir appris avec une grande tristesse le décès de Me Serigne Khassim TOURE, Avocat au Barreau du Sénégal, ce lundi 1er février 2021. Avocat remarquable, selon elle, Me Khassimou Touré a mis "ses compétences au service de la Ville de Dakar pendant près de trois décennies".



« Avec sa disparition, la Ville de Dakar perd un avocat loyal et déterminé qui s’est toujours illustré dans la défense acharnée des intérêts de la municipalité», a témoigné la mairesse de Dakar, dans un communiqué.



Au nom du Conseil municipal et en son nom propre, elle a présenté leurs "condoléances émues à sa famille, à ses proches et au barreau du Sénégal".