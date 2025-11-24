Sommet UE–UA : Bassirou Diomaye Faye appelle à un multilatéralisme renouvelé

À la tribune de la plénière du Sommet Union européenne–Union africaine, le Président Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité d’une réponse collective face aux crises qui secouent le monde. Il a rappelé que « les conflits, le terrorisme, les violations récurrentes du droit international et l’instrumentalisation des migrations imposent un multilatéralisme renouvelé pour éviter une aggravation des instabilités régionales. »
Il a également plaidé pour « une gouvernance mondiale plus équitable et plus représentative, estimant que les déséquilibres actuels freinent la capacité des États africains à participer pleinement à la recherche de solutions globales. » En appelant à un partenariat stratégique renouvelé, Bassirou Diomaye Faye a invité les deux continents à dépasser les approches traditionnelles pour construire un cadre de stabilité fondé sur la responsabilité collective et la confiance mutuelle.
