Sommet de la CEDEAO : Bassirou Diomaye Faye accueille sa nomination avec « humilité » et félicite le Général Birame Diop

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement réagi à sa désignation en tant que nouveau président en exercice de la CEDEAO. À l'issue des travaux de l'organisation sous-régionale, le chef de l'État a exprimé sa gratitude et réaffirmé son engagement pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest.



« C'est avec humilité que j'accueille la confiance placée en notre pays, appelé à la présidence en exercice de la CEDEAO », a déclaré le président Bassirou Diomaye Faye. Il a également tenu à remercier chaleureusement ses pairs, Chefs d'État et de Gouvernement, pour cette marque de considération, tout en saluant l'esprit de fraternité qui a guidé l'ensemble des délibérations.



Ce sommet a également été marqué par une autre nomination majeure pour le Sénégal. Le Général d'Armée Birame Diop a été élu à la présidence de la Commission de la CEDEAO. Le Président Faye lui a adressé ses vives félicitations, l'assurant de tout son soutien pour mener à bien sa nouvelle mission à la tête de l'organe exécutif de la communauté.



En prenant les rênes de l'institution, le chef de l'État sénégalais a réitéré son ambition profonde pour la région, concluant son message par un appel vibrant : « Vive la CEDEAO. Vive une Afrique de l'Ouest réconciliée et unie. »