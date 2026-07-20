Faux SMS d'amendes : le Trésor public alerte sur une arnaque en ligne

La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) a publié un communiqué ce lundi pour mettre en garde la population. Une campagne de SMS frauduleux usurpe l’identité de la Police routière du Sénégal pour réclamer le paiement de prétendues amendes pour excès de vitesse.



Les escrocs envoient de faux avis d’amende et exigent un paiement sous 48 heures sous peine de sanctions financières ou administratives. Les messages contiennent un lien vers un faux site imitant les plateformes officielles de l’État. L'objectif est de récupérer des informations sensibles et des coordonnées bancaires.



La DGCPT rappelle une règle essentielle en précisant que « les services de l’État n’adressent jamais de SMS contenant un lien cliquable permettant de payer directement une amende ». Les règlements au profit du Trésor public se font uniquement sur les plateformes officielles sécurisées, notamment le portail amendes.sn.



Les cybercriminels utilisent également une autre méthode. Certains messages demandent de répondre « 1 » avant d'accéder au lien. Le Trésor public explique que cette manœuvre vise à « contourner les dispositifs de sécurité des smartphones » pour faciliter l'ouverture du site piégé.



L'administration demande aux citoyens de ne cliquer sur aucun lien, de ne pas répondre et de signaler les messages reçus comme indésirables. Il ne faut jamais transmettre de données bancaires ou d'identité. « Le Trésor public ne vous demandera en aucun cas de transmettre vos informations personnelles à distance », insiste la DGCPT. Les autorités invitent chacun à vérifier l'authenticité de chaque message et à relayer cette alerte.