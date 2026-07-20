Politique : le mouvement PACTE devient un parti pour soutenir le président Bassirou Diomaye Faye

Le mouvement PACTE annonce son adhésion au nouveau parti présidentiel pour soutenir l'action du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. L'information a été officialisée ce lundi 20 juillet lors d'un point de presse, après une rencontre décisionnelle des cadres tenue le jeudi 16 juillet. « Nous avions pris la responsabilité d'accompagner le nouveau régime parce que nous sommes soutien du président Bassirou Diomaye Faye », affirment les responsables.



Cette intégration vise à renforcer la stabilité du pouvoir dans une conjoncture nationale délicate. Le mouvement assume son rôle face à « la situation économique morose, mais surtout l’héritage et le passif », tout en cherchant à apaiser le climat politique.



La préservation de la paix civile constitue l'argument principal de ce rapprochement. « Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'une autre tension politique après celle que nous avons connue », préviennent les initiateurs du projet.



Pour consolider cette dynamique autour du président, le PACTE lance un appel au rassemblement. L'organisation sollicite « au-delà des partis politiques et des militants, les Sénégalaises et les Sénégalais soucieux de la stabilité institutionnelle et politique du pays ».



L'engagement au sein de la nouvelle formation présidentielle s'accompagnera d'un déploiement complet des cadres du mouvement. « Au sein du PACTE, nous y sommes engagés et nous le ferons avec nos contributions intellectuelles et notre énergie, sans ménager aucun effort », concluent les porte-paroles.