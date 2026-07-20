Décentralisation : les maires du Sénégal saluent les décisions du gouvernement

L’Association des Maires du Sénégal (AMS) exprime sa satisfaction après le Conseil des ministres du 16 juillet 2026 relatif à la poursuite de l’Acte IV de la Décentralisation. Les élus locaux voient dans ces orientations de l’État une réponse directe aux préoccupations transmises au président de la République.



Le chef de l’État a demandé l’élaboration du statut de l’élu local. Il a également instruit le Premier ministre d’organiser des concertations d’ici la fin du mois d’août. Ces échanges doivent permettre de dégager un consensus sur cette réforme et sur la question des pôles territoires.



Dans un communiqué, l’AMS estime que ces décisions traduisent la volonté des autorités de « poursuivre le renforcement de la gouvernance territoriale et de consolider le processus de décentralisation ». L’organisation salue une réponse favorable aux attentes exprimées lors de sa récente rencontre avec le chef de l’État.



L’association adresse ses remerciements au président de la République pour son écoute et son engagement envers le dialogue. L’AMS salue aussi l’action du ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana, pour « la démarche inclusive engagée » et le climat de confiance instauré.



L’Association des Maires du Sénégal réaffirme sa disponibilité pour accompagner le Gouvernement dans la mise en œuvre de cette nouvelle étape. Elle souhaite contribuer au développement des territoires et à l’amélioration des conditions de vie des populations.