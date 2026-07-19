Sommet de la CEDEAO : Bassirou Diomaye Faye désigné nouveau président en exercice de l’organisation

À l'issue de la 69ᵉ Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a été officiellement porté à la tête de la présidence en exercice de la CEDEAO.



Cette désignation consacre la vision politique et la posture diplomatique portées par le chef de l'État sénégalais auprès de ses pairs. Devant l'assemblée des dirigeants ouest-africains, le Président Faye a dressé un diagnostic lucide de la situation régionale, mettant en avant une économie résiliente mais encore vulnérable, une sous-région profondément fragilisée par la menace terroriste, ainsi que des institutions communautaires appelées à se réformer en profondeur.



Pour faire face à ces défis majeurs, le nouveau président en exercice de l'organisation prône une accélération des actions concrètes. Sa feuille de route repose notamment sur l’opérationnalisation de la Force régionale de lutte contre le terrorisme, la mutualisation des moyens de défense, le renforcement de l’autonomie financière de la Communauté et une protection accrue des populations durement affectées par l'insécurité.



En acceptant cette lourde responsabilité, Bassirou Diomaye Faye a affirmé mesurer le poids d’un héritage marqué par cinquante années de solidarité, d’intégration et de construction collective. Il s’est engagé à faire vivre cet acquis historique en l’adaptant aux réalités et aux exigences de notre époque.



Ce nouveau mandat sera ainsi placé sous le signe de la sécurité collective, de la stabilité institutionnelle et de la souveraineté tant politique qu'économique. L'ambition affichée reste claire : faire résonner une voix de l’Afrique de l’Ouest plus forte, plus audible et plus crédible sur la scène internationale.