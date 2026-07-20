L'Iran poursuit ses frappes au Moyen-Orient, la Jordanie et le Koweït touchés

Ce qu'il faut retenir

► Lundi 19 juillet, les Gardiens de la révolution iraniens affirment avoir visé des avions de l'armée américaine sur l'aéroport d'Aqaba, en Jordanie, « causant de sérieux dégâts à plusieurs d'entre eux », selon la télévision d'État. Des appareils de transport lourds et de patrouille « appartenant à l'armée américaine envahisseuse » auraient été frappés par des missiles balistiques, poursuit l'armée idéologique de l'Iran dans un communiqué. La veille, l'armée israélienne avait indiqué avoir abattu, avec l'appui de la Jordanie, un missile iranien qui visait Aqaba, port de la mer Rouge voisin d'Eilat, en Israël.



► Au Koweït, l'armée a déclaré faire face lundi à l'aube à « des attaques de drones hostiles iraniens ». Les Gardiens iraniens ont affirmé avoir frappé la base aérienne Ali Al-Salem, mis le feu à plusieurs drones qui s'y trouvaient et détruit un radar d'alerte précoce américain. Dans la foulée, les sirènes d'alerte aérienne ont également retenti à Bahreïn, qui abrite une importante base navale américaine. L'ambassade des États-Unis y a mis en garde ses ressortissants contre de possibles frappes dans le centre de la capitale, Manama.



► Les Gardiens annoncent par ailleurs avoir mené « une attaque surprise contre le centre de commandement des opérations spéciales de l'ennemi dans la région d'Al-Tanf, en représailles pour le sang des soldats tombés en martyrs d'Iranshahr », rapporte l'agence officielle Irna sur Telegram. Dimanche soir, Tasnim avait déjà évoqué les funérailles de trois soldats tués dans une attaque américaine contre une caserne de cette ville du sud-est iranien.



► De leur côté, les États-Unis disent avoir frappé l'Iran pour la neuvième nuit consécutive lundi. Les raids « ont visé des centres de commandement militaires, des sites de défense aérienne et de surveillance côtière, des capacités maritimes, des sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que des réseaux de communication, afin de réduire davantage la capacité de l'Iran à attaquer des navires commerciaux et des marins civils transitant par le détroit d'Ormuz », a indiqué sur X le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).



L’Iran a déclaré lundi que les efforts diplomatiques se poursuivaient avec les États-Unis via des médiateurs, en dépit des bombardements du territoire iranien par l’armée américaine. « Nous avons été informés par les médiateurs, nous avons reçu des messages – sans entrer dans les détails – mais l’essentiel est que l’appareil diplomatique a été actif ces derniers jours et que des idées nous ont été transmises par certains médiateurs », a indiqué le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaeil Baghaei, lors d’une conférence de presse à Téhéran à laquelle assiste l’AFP.



Il a ajouté que le détroit d’Ormuz, voie navigable stratégique dont Téhéran et Washington se disputent le contrôle, ne peut servir à « menacer la sécurité » de l’Iran. « Nous ne devons pas permettre que cette voie maritime soit détournée de son usage premier pour menacer la sécurité et les intérêts nationaux de l’Iran. Notre pays est déterminé à prendre les mesures nécessaires pour assurer sa souveraineté », a-t-il déclaré.



En Israël, l’escalade régionale face aux menaces croissantes de Téhéran fait redouter le pire. L’armée comme la classe politique s’interrogent désormais sur l’imminence d’une confrontation avec l’Iran. Dans ce contexte, l’attitude de Washington sera déterminante pour la suite des événements. Ici la question n'est plus de savoir si l'engrenage est lancé, mais à quel moment tout va basculer. Le ministre de la Défense, Israël Katz, est très clair : la moindre frappe sur le territoire entraînera une riposte massive, sans précédent.



La veille, Israël affirme avoir frôlé le point de rupture. Des missiles iraniens ont visé la Jordanie voisine à Aqaba. Les interceptions ont fait pleuvoir des débris juste à côté d'Eilat, la station balnéaire israélienne sur la mer Rouge, faisant hurler les sirènes dans tout le sud d'Israël.



Le danger absolu, maintenant, c'est l'erreur de calcul. Si l'état-major et certains politiques veulent en profiter pour frapper un grand coup contre Téhéran, la crainte d'une attaque préventive de l'Iran est dans toutes les têtes. Au lendemain de la Coupe du monde, tout le monde regarde vers Washington. C'est la Maison Blanche, et elle seule, qui a les clés de la suite.

Un navire a été touché par un « projectile » dans le détroit d'Ormuz, entraînant un incendie et l'évacuation de son équipage, a rapporté lundi l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO. « Le navire a été frappé par un projectile inconnu. L'équipage a évacué le navire en toute sécurité et a été secouru par un remorqueur. L'incendie n'a pas été éteint et le navire est actuellement à la dérive. Aucun impact environnemental n'a été signalé », a indiqué l'UKMTO dans une mise à jour de son précédent communiqué. L'agence avait fait état plus tôt d'un navire en feu à 8 milles nautiques (environ 15 km) au nord-ouest de Kumzar, à Oman, sans préciser la cause de cet incendie.



Les frappes se multiplient en Iran et dans le Golfe, avec déjà 17 soldats américains tués depuis le début de la guerre. Pour Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain français, ces ripostes restent « presque symboliques » : Washington cherche une « escalade très limitée » pour avertir Téhéran, sans s’enfermer dans « cette impasse d’une guerre dont ils savent très bien qu’ils n’ont pas les moyens aujourd’hui de faire capituler le régime iranien ».



La ville portuaire de Bouchehr (sud-ouest), où se trouve la seule centrale nucléaire civile en fonctionnement d'Iran, a été visée lundi matin par de nouvelles frappes américaines, a rapporté un média d'État. « Il y a quelques minutes, plusieurs endroits de la ville de Bouchehr ont été frappés par des projectiles tirés par les ennemis américains », a déclaré le gouverneur de la ville, Mohammad Mozaffari, cité par l'agence officielle Irna.



Au moins une personne a été tuée et plusieurs ont été blessées lors de frappes américaines nocturnes dans le nord-ouest de l'Iran, a rapporté lundi un média d'État. « Une personne est morte en martyr et plusieurs autres ont été blessées lors d'une attaque américaine terroriste et agressive dans une zone du sud-ouest de Tabriz », a déclaré Majid Farshi, responsable des situations de crise dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, cité par l'agence officielle Irna.



Aux États-Unis, la guerre au Moyen-Orient provoque un vif débat. Après la mort de trois nouveaux soldats, samedi 18 juillet 2026, et la disparition d'un quatrième au Moyen-Orient, portant le compte à dix-sept décès depuis la guerre, certains élus dénoncent « une guerre sans fin, un bourbier », quand d’autres estiment qu’« il est temps de finir le travail en Iran ».



L’administration Trump, elle, affirme vouloir un accord de paix, tout en promettant de garantir la circulation dans le détroit stratégique d'Ormuz. Pour mieux comprendre les enjeux et les réactions, écoutez notre correspondant à Washington, Gwendal Lavina.



L'armée koweïtienne dit faire face à de nouvelles attaques de drones iraniens

L'armée koweïtienne a dit lundi faire face à de nouvelles attaques de drones iraniens, après que les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré avoir frappé des cibles militaires américaines dans ce pays du Golfe.



« Les défenses aériennes koweïtiennes sont en train d'intercepter des attaques de drones hostiles à la suite de l'agression iranienne », a écrit l'armée sur X.



Les Gardiens iraniens disent avoir frappé des cibles militaires américaines au Koweït

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré lundi avoir frappé des cibles militaires américaines sur une base au Koweït, selon l'agence officielle Irna. L'armée idéologique de Téhéran affirme que ses forces ont « complètement détruit un système de radar d'alerte précoce américain dans une frappe de drone. Dans une attaque distincte, elles ont frappé un dépôt d'équipements et de pièces d'aviation et un hangar de drones MQ-9 sur la base aérienne Ali Al-Salem, mettant le feu à plusieurs drones », dans un communiqué diffusé par Irna.



Bienvenue dans notre live sur la guerre au Moyen-Orient de ce dimanche 19 juillet. Si vous avez manqué des informations, n'hésitez pas à retrouver notre couverture du conflit entre l'Iran et les États-Unis sur rfi.fr.