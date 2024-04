Sommet majeur au Kenya : 19 dirigeants étatiques s'engagent à métamorphoser l'Afrique

19 chefs d’État africains réunis à l’occasion d’un grand sommet, sont résolus à concentrer leurs efforts pour réaliser les aspirations de développement sur l’ensemble du continent. Le gouvernement du Kenya et le Groupe de la Banque mondiale qui organisaient conjointement le sommet ont chacun souligné le rôle essentiel de l’Ida – le fonds de la Banque mondiale axé sur les personnes les plus défavorisées – et de la communauté mondiale pour soutenir les aspirations de l’Afrique.



«Notre peuple et nous, les dirigeants de l’Afrique, sommes impatients de voir le changement s’opérer. Et nous voulons transformer le continent en ce moment de formidables opportunités. L’Ida a été et doit rester un partenaire de développement fiable pour l’Afrique, et nous exhortons les donateurs à renforcer leurs contributions à l’Ida-21…», a plaidé William Ruto, président du Kenya, rapporte Emédia.



«Nous sommes unis par une vision commune pour l’avenir de l’Afrique – un continent riche en diversité, en culture et en potentiel, grâce à ses jeunes et à ses ressources naturelles», a ajouté Ajay Banga, président du Groupe de la Banque mondiale.