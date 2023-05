Sonko apporte son soutien "sans faille" à Mimi, victime de "menaces et d'insultes"

Le leader de Pastef les patriotes apporte son soutien à Aminata Touré qui se dit victime de "menaces et d'insultes" depuis qu'elle a révélé le supposé deal entre le président Macky Sall et le parti démocratique sénégalais (PDS).



Dans une note publiée sur sa page facebook, Ousmane Sonko assure à la parlementaire déchue qu'elle "peut compter sur son soutien actif, et même physique, contre toute agression par une mafia politique couverte d’une immunité judiciaire et d’une inaction complice des FDS."



L'opposant en profite pour réitérer son appel à toutes les forces vives de la nation pour dit-il : "un sursaut salvateur pour en finir avec ce régime violent et corrompu de Macky Sall, qui a fini de saper les fondations de notre paix sociale et de notre stabilité nationale, comme jamais dans le passé."



Ousmane Sonko en conclut par exiger la "démission de Macky Sall"