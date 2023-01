Sonko renvoyé devant la Chambre criminelle: Déthié Fall sonne la mobilisation

Déthié Fall, le président du Parti Républicain et du Progrès (Prp) se dit prêt à accompagner son "ami et frère", Ousmane Sonko, dont le dossier de "viol" qui l'oppose à Adji Sarr est renvoyé devant la Chambre criminelle de Dakar pour jugement.

" J’apporte mon total soutien à mon ami et frère le leader de Pastef le Président Ousmane SONKO", a t-il déclaré avant de signifier au Président Macky SALL qu'il "ne peut plus continuer à choisir à la place des sénégalais les candidats à une élection présidentielle. Cette pratique d'un âge dépassé doit être combattu avec tout l'engagement que cela nécessite.



Pour faire face à ce régime, Déthié Fall sonne la mobilisation. "Je demande aussi à tous les responsables, militants et sympathisants du PRP se trouvant dans les différentes coordinations au Sénégal comme dans la diaspora de se mobiliser ; de se tenir prêts et déterminés pour la préservation de la démocratie et des libertés dans ce pays".



A rappeler que Jeudi, en conférence de presse, le leader de Pastef a invoqué son droit à la résistance pour faire face à ce qu'il qualifie de "complot".