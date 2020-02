Sortie de l'Ambassadeur de la France au Sénégal : Moustapha Diakhaté jette de l'huile sur le feu

Les réactions dénonçant la sortie de l'ambassadeur de la France au Sénégal se poursuivent. L'ancien ministre-conseiller du président de la République, Moustapha Diakhaté, qui s'invite au début, jette de l'huile sur le feu. Dans une publication via sa page Facebook, il demande à l'ambassadeur du Sénégal en France de poser un acte fort en réponse à Philippe Lalliot.



« En réponse à la discourtoisie diplomatique de son homologue à Dakar, l’ambassadeur du Sénégal en France doit recevoir les gilets jaunes éborgnés pour leur apporter le soutien fraternel du peuple sénégalais», a-t-il écrit.



Lors de l’émission Grand Jury de dimanche dernier, le diplomate français a déclaré que la mise en service commercial du Train Express Régional (TER) ne pouvait se faire en avril 2020, comme l’ont annoncé les autorités sénégalaise. Une déclaration qui fait sortir le chef de l'Etat de ses gongs. Et, dans une missive, en date du 10 janvier dernier, adressée aux autorités françaises, via son ministre des Infrastructures, Oumar Youm, le président Macky Sall a dénoncé cette sortie de M. Lalliot.