Soudan: l'armée a repris Jebel Moya en pleine offensive face aux paramilitaires FSR

L’opération pour la reprise de Jebel Moya a été supervisée depuis l’État du Nil bleu par le lieutenant-général Shams al-Din Kabashi, commandant en chef adjoint des forces armées. Ce dernier a déclaré ensuite le début des opérations dans l’État voisin d’Al-Jazirah.



Cette avancée de l’armée régulière a été également annoncée par un communiqué du Conseil souverain. Elle a surtout été étalée sur les réseaux sociaux par des dizaines de vidéos partagées par les sympathisants du camp du général al-Burhan. Elles montrent des soldats sur le terrain avec leur butin : 32 véhicules armés, une douzaine de canons 122 mm et des munitions.



Les vidéos montrent aussi des dizaines de cartons contenant des médicaments, des drogues de synthèse et des amphétamines ainsi que des documents indiquant leur provenance : les Émirats arabes unis, pays régulièrement accusé de soutenir les FSR.



Pour le chef des opérations de l’armée à Sennar, Abdelmoneem Abdelbass, l’entrée de ses soldats à Jabal Moya constitue une « défaite pour les FSR » et un « encouragement moral et matériel » pour l’armée pour qu’elle poursuive « la série de ses victoires ».



Jabal Moya est un lieu stratégique qui permet de défendre la ville de Kosti et toute la zone qui l’entoure. Un verrou afin de contrôler les routes menant à la capitale en passant par l’État d’Al-Jazirah, de Sennar et du Nil Bleu. Cette prise permet aussi la réouverture de la route Sennar-Rabak et donc l’acheminement de l’aide alimentaire vers le nord.