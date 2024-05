Soudan: la ville d'El Fasher au milieu de l'offensive des paramilitaires de Hemedti

Les paramilitaires ont amassé des milliers de combattants ces derniers mois, y compris des milices arabes alliées, affirment plusieurs chercheurs.



Selon le Centre pour la résilience de l’information, 32 villages ont été incendiés par ces combattants en avril, dans un rayon de 50 km autour d’El Fasher. Aujourd’hui, ils encerclent la ville et seraient prêts à donner l’assaut.



Depuis vendredi, les paramilitaires des forces de soutien rapide ont lancé deux offensives pour tenter d’entrer dans El Fasher. Des affrontements ont eu lieu en périphérie au nord et à l'est de la ville.



En face : les forces armées soudanaises, dont les rangs ont été renforcés ces dernières semaines par deux importants groupes armés du Darfour, à savoir le SLM de Minni Minawi (ancien gouverneur du Darfour) et le Jem de Gibril Ibrahim, qui ont tous deux renoncé à leur neutralité. Un ralliement suite aux exactions commises par les paramilitaires dans les autres provinces.



Selon un observateur, les paramilitaires sont numériquement plus nombreux, mais les rebelles du Darfour sont en train d’affluer vers El Fasher et semblent avoir le dessus.



Les Nations unies s'inquiètent des conséquences d'une offensive de grande ampleur. La ville compte près de 2 millions d’habitants – principalement des Zaghawa – dont environ 800 000 réfugiés ayant déjà fui les combats dans les autres provinces du Darfour, notamment l’attaque sur Nyala en décembre 2023.