Infanticide à Velingara : L’arme du crime retrouvée, la famille de la victime dans le viseur des gendarmes

L’enquête sur l’assassinat atroce du petit Mouhamadou Camara, âgé de seulement 18 mois, connaît une accélération majeure. Les gendarmes de la Brigade territoriale de Vélingara ont procédé à l’interpellation de cinq membres de la famille de la victime, dont deux femmes. Ces suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, alors que la ville est encore sous le choc de la découverte du corps de l'enfant, égorgé dans les toilettes du domicile familial dimanche dernier.







Les enquêteurs, appuyés par une équipe de la police scientifique et technique dépêchée sur les lieux, ont réalisé une avancée significative en retrouvant l’arme du crime. Le couteau a été découvert abandonné dans une maison inoccupée située juste à côté de la concession où le meurtre a été perpétré. Cette découverte, jointe aux premières constatations techniques, a conduit les autorités à concentrer leurs soupçons sur l'entourage immédiat de l'enfant.







Actuellement, les autorités judiciaires attendent les conclusions définitives de l'autopsie pour étayer les charges de ce crime odieux. Les interrogatoires en cours à la gendarmerie visent à déterminer les motivations exactes et le degré de responsabilité de chacun des cinq proches interpellés. Pour l'heure, le domicile familial reste placé sous haute surveillance afin de préserver les derniers indices nécessaires à la manifestation de la vérité.

