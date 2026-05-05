Focusser: le nouveau verbe à conjuguer du militant de Pastef les Patriotes (Par Amadou Ba)

Je focus sur Pastef
Tu focus sur Sonko
Il focus sur les réalisations de l’Etat
Nous focussons sur le Projet
Vous focussez sur le million d’adhérents
Ils focussent sur le Congrès
Se concentrer sur les actions et activités du Parti Pastef, mobiliser, massifier, préparer la vente des cartes, le Congrès…
Et refuser de faire le Service après média (SAM) sur les réseaux sociaux des déclarations intempestives anti Sonko.
Zéro post d’indignation, zéro partage, zéro commentaire, lu, vu, ignoré…Et tout deviendra feu de paille.
Le peuple et ses préoccupations
L’Afrique et ses défis face aux mutations du Monde…
Voilà les seuls sujets de grandeur.
Tu focus sur Sonko
Il focus sur les réalisations de l’Etat
Nous focussons sur le Projet
Vous focussez sur le million d’adhérents
Ils focussent sur le Congrès
Se concentrer sur les actions et activités du Parti Pastef, mobiliser, massifier, préparer la vente des cartes, le Congrès…
Et refuser de faire le Service après média (SAM) sur les réseaux sociaux des déclarations intempestives anti Sonko.
Zéro post d’indignation, zéro partage, zéro commentaire, lu, vu, ignoré…Et tout deviendra feu de paille.
Le peuple et ses préoccupations
L’Afrique et ses défis face aux mutations du Monde…
Voilà les seuls sujets de grandeur.
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