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Focusser: le nouveau verbe à conjuguer du militant de Pastef les Patriotes (Par Amadou Ba)



Focusser: le nouveau verbe à conjuguer du militant de Pastef les Patriotes (Par Amadou Ba)
Je focus sur Pastef 
Tu focus sur Sonko
Il focus sur les réalisations de l’Etat
Nous focussons sur le Projet 
Vous focussez sur le million d’adhérents 
Ils focussent sur le Congrès 


Se concentrer sur les actions et activités du Parti Pastef, mobiliser, massifier, préparer la vente des cartes, le Congrès…


Et refuser de faire le Service après média (SAM) sur les réseaux sociaux des déclarations intempestives anti Sonko. 
Zéro post d’indignation, zéro partage, zéro commentaire, lu, vu, ignoré…Et tout deviendra feu de paille.


Le peuple et ses préoccupations 
L’Afrique et ses défis face aux mutations du Monde…

Voilà les seuls sujets de grandeur.
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Mardi 5 Mai 2026 - 02:59


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