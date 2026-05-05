Parlement : Pape Djibril Fall se désolidarise des non-inscrits et attaque le projet L29-L30

Le député Pape Djibril Fall a réagi à la publication d’un communiqué collectif attribué aux députés non-inscrits de l’Assemblée nationale. Dans une mise au point publiée sur sa page Facebook, l'élu s'est totalement désolidarisé de cette démarche, affirmant n'avoir été ni informé, ni associé à sa rédaction. « Vous constaterez avec moi que je ne suis pas signataire de ce communiqué », a-t-il précisé, dénonçant une tentative d'utilisation de son statut à son insu.







Au-delà de la forme, le leader du mouvement « Les Serviteurs » a profité de cette mise au point pour réaffirmer son opposition radicale au projet de modification des articles L29 et L30 du Code électoral. Pour Pape Djibril Fall, cette réforme législative n'a d'autre but que de lever les verrous d'inéligibilité pour favoriser l'actuel Premier ministre. Il fustige une démarche qu'il juge « peu orthodoxe » et visant à « sécuriser de manière antidémocratique » la candidature d'Ousmane Sonko pour les prochaines échéances.







Cette sortie intervient dans un climat de forte tension parlementaire autour des règles du jeu électoral. En marquant ainsi sa singularité, Pape Djibril Fall expose les fractures profondes qui existent au sein des députés n'appartenant à aucun groupe parlementaire, tout en se positionnant comme une figure de proue de la résistance contre ce qu'il qualifie de réformes « sur mesure » au profit du pouvoir en place.

