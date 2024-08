Soudan: le gouvernement envoie une délégation au Caire pour discuter d'un accord humanitaire

Les pourparlers de Genève pour la paix au Soudan, qui se tiennent depuis le 14 août 2024 sous l’égide des États-Unis, de l’Arabie Saoudite et de la Suisse comme pays hôte, ont été suspendus ce week-end pour reprendre ce lundi. En attendant, les contacts se sont multipliés, toujours dans le but de convaincre l’armée soudanaise de participer à ces pourparlers qui se déroulent en présence des Forces de soutien rapide (FSR). La veille, le gouvernement soudanais a déclaré qu’il enverrait une délégation au Caire afin de mener de nouvelles discussions, ce lundi, avec les médiateurs américains et égyptiens

div id="taboola-below-article-thumbnails">