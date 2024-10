Soutien aux militaires invalides : Ousmane Sonko a officiellement lancé la campagne de solidarité « Dello Njukkal »

La campagne nationale de Solidarité envers les militaires invalides « Dello Njukkal » a été officiellement lancée ce samedi 12 octobre 2024 à Dakar par le Premier ministre, Ousmane Sonko. Prévue du 12 octobre au 19 décembre 2024, cette initiative qui vise à mobiliser des fonds pour soutenir les soldats blessés de guerre et militaires invalides qui ont servi le pays au péril de leur vie.



La cérémonie, s’est déroulée au Cercle Messe des Officiers, sous la présence de plusieurs membres du gouvernement, chefs d’entreprises, artistes et sportifs, ainsi que des mécènes.



Prenant la parole, le premier ministre a mis l’accent sur l’importance de cette initiative visant à garantir une réinsertion socio-économique durable des bénéficiaires. Il a également insisté sur l’importance d’une gestion transparente des fonds collectés.



Ousmane Sonko a fait savoir que les ressources mobilisées seront gérées par l’Agence pour la Réinsertion Sociale des Militaires, en lien avec les blessés eux-mêmes, afin de financer leurs projets économiques et contribuer au développement national. Ainsi, il invite les blessés et invalides à s’organiser autour d’une structure fédératrice pour maximiser les retombées de cette initiative.



Selon, le Chef d’État-major général des armées, Mbaye Cissé, cette campagne concerne environ 6 500 militaires, dont les deux tiers sont à la retraite, avec un accent particulier sur les grands blessés, parmi lesquels on compte plus de 250 mutilés graves tout en soulignant l’importance de ce soutien non seulement matériel mais aussi moral, permettant de combler un besoin de reconnaissance et d’estime.