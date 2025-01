Spoliation foncière portant sur 600 hectares à Yary Gouye : les habitants rétablissent la vérité

Depuis l’année dernière, des rumeurs persistantes ont circulé concernant une prétendue spoliation des terres de Yary Gouye (Diourbel) par Serigne Abdoulahat Mbacké. Des accusations que les habitants de la localité ont fermement démenties lors de la sixième édition du ziara annuel, à Yary Gouye, un village situé à 28 kilomètres de Mbar, dans l'ouest du Sénégal.



Le chef de village de Yary Gouye, Fodé Ngom, a exprimé son désaveu face à ces accusations : "Nous, habitants de Yary Gouye, sommes choqués et révoltés. Des personnes extérieures à notre communauté se sont introduites sur notre territoire, allant jusqu’à filmer le tableau du village et faisant des déclarations mensongères, prétendant parler en notre nom et celui des éleveurs. Je tiens à préciser que ces personnes ne sont en aucun cas des habitants de Yary Gouye et que leurs propos ne nous engagent pas", a-t-il affirmé.



Le chef de village a également tenu à rappeler le contexte historique de l'acquisition des terres : "Ces terres ont été offertes à Serigne Saliou Mbacké entre 1988 et 1989 par les populations de Yary Gouye. C’est grâce à l’intermédiaire de Baye Malick Ngom, alors chef de village, que cette transaction a pu se réaliser. Les habitants de Yary Gouye, héritiers d'une terre fondée il y a plus de 400 ans, sont les légitimes donateurs de ces terres, qu'ils ont cédées sans aucune contrepartie. Après l’accord, Serigne Saliou Mbacké a entrepris les démarches administratives nécessaires, et une délibération du Conseil rural de Mbar, en date du 15 mai 1989, a officialisé l'acte, sous la présidence de Serigne Soudou Ngom, l'actuel chef de village", a-t-il précisé.



Devant une foule nombreuse de disciples, un habitant de confession chrétienne, a salué l'exemple de coexistence pacifique entre les différentes communautés du village, tout en soulignant qu’au cours des 13 années qui ont suivi la transaction, personne n’a contesté la propriété des terres.