Statut de Jérusalem: « Trump ne gagnera pas », (guide religieux)

Cheikh Ibrahim Mamoun Niass est arrivé à l’Ambassade de la Palestine ce mercredi. Drapeau blanc en main, le guide religieux avait entamé une marche pour protester contre la décision du président des Etats Unis, Donald Trump, de faire de Jérusalem la capitale d’Israël. Il a quitté le village de Kossi sis à Kaolack, dimanche dernier pour « exprimer sa colère ».



« Vous avez décidé de mener courageusement ce combat d’une manière civilisée, non violente parce que nous sommes tous des gens qui croient en la paix, la justice et la liberté. Nous partageons un patrimoine islamique très riche. Entre Kaolack et Jérusalem, c’est une histoire d’amour », a salué l’Ambassadeur Palestinien.



« Déclarer la guerre à 1500 millions d’âmes musulmanes auxquelles s’ajoute le monde chrétien catholique par la voix de son Pape, ce n’est pas de la témérité mais de la sclérosité d’esprit. Il ne gagnera pas. Il ne vaincra pas quelque soit le soutien qu’il espère car c’est perdu d’avance, à l’entame même de sa forfaiture », dira Cheikh El Hadji Ndiaye dans la délégation conduite par Baye Mamoune.