Succession de Me Abdoulaye Wade: les femmes libérales roulent pour Wade-fils

L’ancien président du groupe parlementaire Libéral et Démocratique (Parti Démocratique Sénégalais), Doudou Wade, a proposé aux libéraux d’officialiser la retraite du Président Abdoulaye Wade et de nommer un nouveau secrétaire général. Bien que cette proposition ne rencontre pas de contestations, Adja Fatou Sow, la nouvelle présidente de la Fédération des Femmes du parti, estime qu’une telle décision « mérite une réflexion très approfondie ». « Remplacer le ‘Vieux’ et occuper son poste n’est pas une tâche facile », avertit-elle.



Bien que la réflexion sur cette question ne soit pas encore amorcée, Adja Fatou Sow a déjà désigné son candidat : « Nous, et moi en particulier, souhaiterions que Karim Wade soit le successeur à la fonction de secrétaire général. [...] Il continue de diriger le parti avec efficacité et est mieux informé que nous sur les affaires du pays», a -t-elle indiquée dans un dans un entretien accordée à nos confrères de L’Observateur.



Actuellement, selon la responsable des femmes du PDS, l’objectif principal du parti de Me Wade est les prochaines élections législatives, dont la date reste à fixer. Elle insiste sur la nécessité « de remporter un grand nombre de sièges de députés et de constituer un groupe parlementaire conséquent ».