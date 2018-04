Suivez en DIRECT le 7e jour du procès de l'imam Alioune Ndao L'imam Alioune Badara Ndao et ses co-prévenus jugés pour des faits liés au terrorisme, association de malfaiteurs, blanchiment d'argent, entre autres chefs d'inculpation, entament leur 7e jour de jugement ce mercredi 18 avril à la Chambre criminelle de Dakar. Suivez le déroulement de l'audience de cette journée...

10 heures 50 : Le procureur prend la parole

Le procureur : L’épouse de Moustapha Diatta habitait chez qui ?

L’accusé : Chez Imam Ndao

Le procureur : Pourquoi vous avez voulu rencontrer Imam Ndao pour vérifier les propos de Cheikh Tidiane Gadio. Parce qu’il y a beaucoup d’Imam au Sénégal. Pourquoi vous vous êtes allés directement chez Imam Ndao?

L'accusé : Oui. Mais c’était une occasion pour moi d’aller à Kaolack pour voir Imam Ndao et pour le connaitre.

Le procureur : Vous avez connu des difficultés pour voir Imam

L'accusé : Non.

Le procureur : Imam connaissait déjà Moustapha Diatta ?

L'accusé : Non, ce n’est pas sûr.

Le procureur : Lors de votre entretien avec l’Imam, quelqu’un le connaissait déjà ?

L'accusé : Moustapha Diatta était présent avec Balla Sow.

Le procureur : Racontez-nous votre présentation ?

L'accusé : Je ne peux pas retenir les détails. Je ne m’en rappelle plus.

Le procureur : Qu’est-ce que ces rumeurs disaient ?

L'accusé : Devant ce tribunal, j’ai entendu, qu’il y avait un eu un message venant de Libye disant qu’il y a un message que des personnes venaient pour tuer le Président Sall ainsi que les tarihas du Sénégal. C'est un piège

Le procureur : Piège pour qui ?

L’accusé : Contre ceux qui sont partis en Libye.

Le procureur : Pourquoi vous ditesque les propos de Gadio étaient des pièges.

L’accusé : Je ne sais rien.

Le procureur : Vous pensez que ce que Gadio disait, était vrai à propos des cellules djihadistes en Libye où on parlait du wolof

L’accusé : Oui. Et quand nous avons demandé à l’Imam, il a confirmé que certaines zones de conflits n’étaient des pièges. Oui. Imam Ndao me la confirmé

Le procureur : Et cette même nuit Où Makhtar Diokhané a passé la nuit chez vous, c’est cette même nuit qu’il était accompagné de la dame que vous devez héberger.

L'accusé : Oui.

Le procureur : le matin, Diokhané est reparti avec qui ?

L’accusé : Il est reparti avec la dame

Le procureur : Il était venu chez vous avec le nommé Moustapha Diop

L’accusé : Oui. Il était avec lui.

Le procureur : A quoi consiste le djihad selon vous ?

L'accusé : Ce qu’on nous a appris avec la religion, Le PSL appelait les gens à la compréhension et appelé à suivre notre Dieu. Et, c'est avec ces propos que des personnes ont été tués.

Le procureur : Vous avez dit qu’on ne doit pas considérer les gens de Boko-Haram comme des non-musulmans ?

L’accusé : J’ai toujours considéré que tout le monde est musulman quel que soit la faute commise.

Le procureur : Vous avez considéré que les membres de Boko-Haram avaient commis des fautes ?

L’accusé : Non. Je n’ai pas dit cela. Et d’ailleurs je ne les connais même pas.

Le procureur : Votre compréhension sur Boko-Haram ?

L’accusé : Je ne connais pas Boko-Haram.



10 heures 25 : Suite de l’interrogatoire Boubacar Decoll Ndiaye avec le juge

Le juge : Vous avez entendu des rumeurs que Makhtar Diokhané était au Nigéria pour faire du djihad

L'accusé : Il y’avait beaucoup de rumeurs avec des amis qui ont péri dans des zones de conflit et même sur Makhtar Diokhané. Je n’’ai pas voulu rater l’occasion, par la suite je suis allé chez un ami pour le rendre visite afin qu’on puisse en parler.

Le juge : Vous lui avez posé la question s’il a une fois été à Boko-Haram ?

L'accusé : Oui. Et il m’a dit oui. Diokhané a confirmé que des frères étaient morts là- bas en Libye et en Syrie. Il m’a répondu par l’affirmative. J’ai donc compris que la rumeur était vraie.

Le juge : Makhtar Diokhané vous a donné de l’argent ?

L’accusé : Non. Il ne m’a pas donné de l’argent

Le juge : Mais vous saviez qu’il est revenu du Nigéria avec de l’argent ?

L'accusé : Devant la police le juge Samba Sall m’a donné la même version Diokhané ne m’a jamais donné de l’argent.

Le juge : Où Mohamed Ndiaye logeait-il ?

L’accusé : J’ai oublié le nom du quartier

Le juge : Qui est Moustapha Diatta ?

L'accusé : Moustapha Diatta, on habite ensemble dans le même quartier, il devait se rendre à Kaolack pour rendre visite à la femme de Abdallah Dièye. Il était un ingénieur géologue et il fréquentait un restaurant où nous étions en pratique. Et j’avais quelque chose à soumettre. Toutefois, j’ai regardé la 2stv et j’ai entend Cheikh Tidiane Gadio dire qu’en Libye il y a des djihadistes qui parlaient Wolof. Et ces propos m’ont vraiment étonné. Quelques temps après, j’ai entendu parler de Sénégalais qui y étaient. C’est par la suite que je me suis dit que l’Etat était informé, alors cela m’a étonné, comment l’Etat peut être au courant et ne pas procédé à des arrestations des candidats du djihad. Cela n’est pas clair. C’est dans ce sens que j’ai voulu m’en ouvrir à l’Imam Ndao. Mais je croyais qu’il connaissait la géopolitique. J’ai quitté Dakar, pour Kaolack... Est-ce que ces zones de conflits sont des pièges ai-je demandé à l’Imam Alioune Badara Ndao... Imam Ndao m’a dit non qu’il ne pense pas que c’est un piège

Le juge : Vous êtes allés à Kaolack

J’y suis allé. Le juge d’instruction m’a menacé pour me faire dire que Makhtar m’a donné de l’argent. En somme il m’a harcelé, je lui ai répondu que Makhtar ne m’a donné pas un franc. Devant les pandores et même devant Dieu, je vais répéter cette même réponse.

Le juge : Vous étiez ami avec Mohamed Ndiaye

L’accusé : Mohammed Ndiaye et moi, ont étaient pas de vrai amis



10 h 13 : les révélations de Boubacar Decoll Ndiaye sur Makhtar Diokhané

Le juge : Les circonstances de votre arrestation

L’accusé : J’ai appelé Mohamed pour lui dire que je dois venir au Sénégal pour prendre ma femme. J’ai trouvé chez moi la police et ils m’ont amené. J’étais dans une maison que je partageais avec Alpha Diallo. On nous enchainait dans un lit pendant deux jours en Mauritanie. Après on nous a amenés dans une autre et nous sommes resté là-bas pendant 6 jours. Et la police est venue me dire que tu connais un certain Moustapha Ndiaye qui est en Mauritanie. Pense-s-y bien. Ils m’ont obligé à les montrer Moustapha Ndiaye. Ils m’ont dit que tu mens parce que vous les Sénégalais vous avez l’habitude de mentir. Et ils ont menacé de m’électrocuter quand je ne les montre pas le domicile de Moustapha Mbaye.

Le juge : La nature de votre relation avec Mokhtar Diokhané ?

L’accusé : Je l’ai connu dans un Daara en Mauritanie en 2005. En 2008 je l’ai rencontré. Nous n’avons aucune complicité. Je l’ai connu en Mauritanie au Daara.

Le juge : Apres l’obtention de votre BTS, pourquoi vous n’avez pas cherché du travail ?

L’accusé : Je suis resté deux ans sans travail. J’ai beau cherché du travail c’est pourquoi j’avais décidé d’aller en Mauritanie

Le juge : Vous faites partie d’une association ?

L’accusé : Non. Mais je faisais partie de l’AMES associations des élèves musulmans du Sénégal.

Le juge : Vous avez participé à une réunion d’un groupe qu’on appelle les Sunîtes ?

L’accusé : Je n’ai jamais participé à une réunion des Sunîtes

Le juge : Parmi les membres de votre groupe en Mauritanie. Est-ce que vous pouvez les énumérer ?

L’accusé : Nous étions au nombre de 8 personnes au niveau de la Mauritanie dont Mohamed Ndiaye, Omar Keita, Alpha Diallo, Moustapha Mbaye,Mor Mbaye Dème, Saliou Fadiga et moi-même. Saliou Fadiga est mon ami je l’ai connu à Gueule Tapé.

Le juge : Il est où actuellement ?

L’accusé : Il était en Libye

Le juge : Vous connaissez Mohamed Lamine Mballo

L’accusé : Non.

Le juge : Il et toujours vivant ?

L’accusé : Nous nous entendions tout le temps avant mon arrestation.

Le juge : Vous saviez que Mohamed Ndiaye était au Nigéria ?

L’accusé : Je l’avais entendu seulement

Le juge : Reprécisez au Tribunal vos relations avec Mokhtar Diokhané ?

L’accusé : Il était au Daara. Je livrais même des jus de fruits au niveau du Daara de Makhtar Diokhané

Le juge : Vous n’avez été jamais candidat pour le djihad

L’accusé : Non

Le juge : Makhtar Diokhané vous a demandé d’héberger une dame ?

L’accusé : Il m’avait dit qu’il avait une femme qui était dans des difficultés. Il m’a demandé d’héberger cette dame. Et je lui conseillé que ce n’était pas sûr.

Le juge : Vous avez été arrêtés en quelle année

L’accusé : Le 5 février 2016

Le juge : Comment vous vous êtes rencontrés avec Mokhtar Diokhané.

L’accusé : J’avais entendu des rumeurs que Mokhtar Diokhané partait dans des zones de conflits. Après il m’a confirmé qu’il était au niveau de Boko Haram. Je lui ai demandé s’il y avait des Bokk c’est-à-dire des frères. Et Diokhané me l’a confirmé.



10h 10 : Reprise du procès de l’imam Alioune Ndao et ses Co-accusés.

Les accusés sont appelés devant le prétoire de la Chambre criminelle du Palais de justice de Dakar. Il faut noter que la salle est presque vide. Les sympathisants de l’Imam Alioune Badara Ndao et ses Co-accusés n’ont pas répondu à la mobilisation. Pour la sécurité. Il y a au moins 3 gendarmes dans chaque coin de la salle 4.

Le juge appelle Boubacar Decoll Ndiaye marié, avec 4 enfants, né le 22 août en 1983 à Dakar, professeur de Mathématiques en Mauritanie, domicilié à Sicap Baobab, Villa Numéro 487/B.

Le juge : Où sont vos deux épouses ?

L'accusé : Elles sont ici au Sénégal.

Le juge : Vous avez fait des services militaires ?

L'accusé : Non.

Le juge : Vous avez fait quelle formation ?

L’accusé : J’étais un technicien supérieur en bâtiment

Le juge : Rapeller nous votre cursus scolaire ?

L'accusé : J’ai fait mon cursus primaire à Sacré-Cœur, le collège au Lycée Lamine Gueye, jusqu’au Bac. Après j’ai réussi le concours de CEDT Sénégal-Inde. Et c’est la-bas que j’ai suivi des études supérieures où j’ai eu mon Bts en Génie Civil. J’ai entendu des personnes disant que j’ai participé à une réunion à Rosso.

Aida Ndiaye (Stagiaire)