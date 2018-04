Suivez en DIRECT le deuxième jour du procès de l'imam Alioune Ndao et Cie

Les avocats de la défense soutiennent leur collègue Me Hilal qui estime que cette chambre n’est pas apte à juger un mineur. Ainsi, Me Abdou Gningue, substitut de l’avocat du détenu Mballo, alias Zir Kifri de dire :

Je souhaiterais apporter brièvement une réplique aux arguments soulevés hier par le procureur. Le Ministère public est abusé par la formule un peu guerrière de l’article 565. Le procureur a fait une erreur d’interprétation du texte. Cette loi de 2014 n’est une loi de réorganisation judiciaire. Dans notre organisation, il y a des dispositions telles que l’article 565 du Code de procédure pénale qui dit clairement qu’un mineur ne peut être traité que les articles 565 et 566. Selon lui, un mineur poursuivi par la justice « ne peut être jugé que devant une juridiction spéciale.







Me Abdou Gningue à la fin de son propos a demandé le juge de lever l’ordonnance de son client Mballo, alias Zir kifri à qui loi 2016 sur lequel est fondé son jugement n’a pas encore été promulguée lorsque son client était arrêté.



... Il faut noter que la salle est moins remplie qu'hier (lundi)

09h 50 : L'avocate de Oumar Keita refuse que son client mineur soit jugé dans ce tribunal

La parole est donnée au Me Charazade Hilal, avocate d'Omar Keita. Elle commence sa plaidoirie en attaquant le juge sur le fait qu'elle n'ait pas été notifiée des rectificatifs apportés dans l'ordonnance. "Aucune notification n'a été faite et on a pas le droit de faire des recours contrairement au procureur". Elle est contre que son client qui est un mineur soit jugé dans ce tribunal.



09h 40 : Le deuxième jour du procès de l'Imam Alioune Badara Ndao et ses co-accusés vient d’être ouvert par le président du tribunal, le juge Samba Kane. Pour rappel, hier lundi, les avocats discutaient sur les exceptions. Ainsi, beaucoup d'exceptions ont été soulevées par les avocats de la défense mais, le procureur durant son allocution a battu en brèche toutes ces exceptions soulevées. Il les considère comme infondées et demande au juge de les rejeter