Surpris avec des moutons d'un marabout: deux voleurs lynchés à Touba

Au quartier Madyana de Touba, deux hommes ont frôlé la mort à cause d’une histoire de vol. M. Sow et S. Ba, domiciliés à Sam, se sont introduits vers 03 heures du matin dans le domicile d'un chef religieux. Après avoir défoncé la porte de l’enclos, les deux cousins ont volé six (6) moutons appartenant à cette autorité religieuse rapporte « Le Quotidien ».



Sur le chemin du retour, les deux malfrats suspectés furent interpellés par des individus. Interrogés sur la provenance des moutons de race qu’ils venaient de voler, M.Sow et S.Ba n'ont pas convaincu leurs interlocuteurs. Ces derniers, étant des habitants de ce quartier, ont crié au voleur pour ameuter le voisinage.



La foule a envahi les lieux avant de passer à tabac les deux voleurs qui ont fini par passer aux aveux. Grièvement blessés, ils ont fini par indiquer la maison qu’ils venaient de dépouiller. Par la suite, ils ont été évacués à l'hôpital avant d'être embarqués en direction de la police.



Visés pour flagrant délit de vol de bétail commis la nuit avec escalade et effraction, les deux mis en cause ont été déférés.