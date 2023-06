Suspension des données mobiles au Sénégal: les vendeurs en ligne impactés

La situation politique du Sénégal de ces derniers jours a touché beaucoup de secteur. Avec la coupure temporaire des données mobiles (rétablie depuis hier mardi), et la restriction des Réseaux sociaux (toujours en cours) l'accès à internet est quasiment impossible pour beaucoup de Sénégalais. Le commerce en ligne n'a pas été épargné.



Au marché HLM de Dakar, les commerçants approchés par une équipe de PressAfrik déplorent l'impact des mesures de restriction prises par l'Etat du Sénégal depuis le début des manifestations de ce mois de juin. Assis sur une chaise, devant la porte d'entrée de la boutique, Abba est entouré de produits féminins plus particulièrement ceux des femmes mariées. Il se dit affecté.



"La coupure de l'Internet a beaucoup impacté dans le commerce. C'était impossible de recevoir des commandes. Étant donnée que beaucoup parmi nos clientes n'ont pas le temps pour se déplacer. Les commandes se faisaient à travers WhatsApp. Et aussi le déplacement n'était pas facile. Nous vendeurs, nous avons la fibre qui nous avait permis d'accéder aux Réseaux sociaux. Mais il faut savoir que tous les clients n'avaient pas cette possibilité", confie le jeune vendeur.



Avant de poursuivre, "Au delà des ventes en ligne et des Lives que l'on est habitués à faire, ça a aussi impacté sur les transactions à savoir Wave et Orange Money. Vous savez que la majeur partie des clientes ne marchent plus avec liquidité ce n’est pas sûr. Tous les achats se font par transactions électroniques et ces deux services ne marchaient pas".



De l'autre côté du marché vers le couloir "Maabo", Mouhamed Guèye vendeur de tissus nous confie que sa boutique n'a pas été épargnée, même si les clients venaient de temps en temps.



"Nous avons plus de revendeurs que de clients. C'est eux qui ont ressenti le plus les conséquences. Nous avons un fibre Optique et nous avons aussi installé le VPN mais l'objectif de vente par jours n'a pas été atteint. Le flux a diminué, nos revendeurs n'avaient pas tous accès aux réseaux sociaux. Donc on n'a pas été épargné. Je gère plus de 10 groupes WhatsApp de revendeurs vous imaginez l'impact que doit faire".



Quant à Khady, jointe au téléphone, elle affirme avoir subi les conséquences de la coupure de l'Internet ces trois derniers jours.



"Ça a beaucoup impacté sur mes ventes. Je suis très active sur la vente en ligne. Beaucoup de clientes passent leurs commande à travers WhatsApp. Si ces clientes n'arrivent pas à voir mes statut elles n'auront pas l'influence qu'il fait pour appeler et passé leurs commande. Moi d'habitude, je poste mes produits tous les matins. Et ces trois derniers jours, ça n'a pas été le cas. Autres impacts aussi, sans connexion c'est impossible d'être en contact avec nos fournisseurs qui se trouvent au Ghana", a déclaré la vendeuse de produits cosmétiques.