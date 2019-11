Syndicat de la santé: contesté après sa réélection, Mballo Dia Thaim minimise et appelle ses opposants à la raison

A peine réélu à la tête du Secrétariat du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas), Mballo Dia Thiam est contesté, notamment par la section de l’hôpital Principal de Dakar. Cette dernière considère que la réélection du secrétaire général sortant est "illégitime, parce qu'un retraité ne peut pas diriger un syndicat".



Ainsi, pour pousser leur secrétaire général à la sortie, la section Sutsas de l’hôpital Principal de Dakar n’exclut pas de dérouler un plan d’action. Et quant à Mballo Diao Thiam, il minimise ces contestations et déclare être légalement réélu. Toutefois, Mballo Dia Thaim appelle à la raison ses camarades contestataires.