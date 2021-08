"Syndrome Diary Sow" : Le père des jumelles bachelières de 13 ans décline les bourses étrangères

Aminata et Rama Diaw, des jumelles nées en 2007, viennent de décrocher leur baccalauréat à Dakar. Évoquant le « syndrome Diary Sow », leur père a décliné l’offre de les envoyer dans des classes préparatoires à l’étranger.



Désormais bachelières, elles attendent les résultats du concours d’entrée à l’École Polytechnique de Thiès (EPT) auquel elles avaient pris part. Dans un entretien avec l’Agence France Presse, leur père Demba Diaw révèle avoir décliné une offre de bourses qui leur aurait permis d’intégrer des classes préparatoires aux grandes écoles à l’étranger.



Un choix, qui s’explique selon leur père Demba Diaw par le jeune âge de ses filles, d’une part, et le syndrome Diary Sow ( distinguée meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019 et inscrite en classe préparatoire au prestigieux lycée parisien Louis-Le-Grand, elle avait « disparu », au début de l’année).



Le sieur Diaw a affirmé privilégier donc la voie locale pour la poursuite des études de ses filles. Les nouvelles bachelières disent attendre le résultat du concours d’entrée dans une École Polytechnique réputée à Thiès (ouest) pour pouvoir suivre une formation en génie civil, comme leur père.