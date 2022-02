Syrie : le jihadiste franco-sénégalais Omar Omsen libéré par le groupe qui le détenait depuis 2020

Le jihadiste français Oumar Diaby, alias Omar Omsen, soupçonné d'avoir convaincu de nombreux Français de rejoindre la Syrie, a été libéré par le groupe lié à Al-Qaïda qui le détenait depuis un an et demi, a appris l'AFP mercredi 2 février de sources concordantes.



Le jihadiste, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la justice française, était depuis l'été 2020 aux mains du groupe Hayat Tahrir al-Sham (HTS), qui tient la région d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie.



"J'ai eu son fils, il a bien été libéré", a indiqué à l'AFP Jean-Charles Brisard, directeur du Centre d'analyse du terrorisme (CAT) à Paris. "HTS a dû poser des conditions à sa libération mais ne souhaite pas les faire savoir", a-t-il ajouté, indiquant ne pas avoir d'informations à ce stade sur les raisons de son élargissement.



La société privée américaine Site, spécialisée dans la surveillance des sites jihadistes, indique de son côté que cette libération a été annoncée par le média militant On the Ground News (OGN), qui travaille en Syrie dans les zones jihadistes.