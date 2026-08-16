Mbacké : arrestation d'un charretier pour « viol et agressions sexuelles » répétées sur un mineur de 12 ans

Un charretier de 23 ans, A. Ndaw, a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat urbain de Mbacké pour « actes contre nature, pédophilie et viol sur mineur ». Le mis en cause a été appréhendé le samedi 15 août 2026 par les éléments de la brigade de recherches à la suite d'une plainte déposée le 11 août par la mère de la victime, un apprenti mécanicien âgé de 12 ans.



Selon la dénonciation de la mère, le jeune garçon subissait des agressions sexuelles répétées aux abords du stade municipal de Mbacké de la part de plusieurs conducteurs de charrette. La réquisition médicale adressée à l'établissement public de santé de Touba Ndamatou a confirmé la présence de lésions compatibles avec une pénétration anale en voie de cicatrisation.



Lors de son audition sommaire par les services de police, le suspect, déjà connu des archives locales, a reconnu l'intégralité des faits reprochés. L'enquête se poursuit afin d'identifier et d'interpeller les deux autres individus incriminés par la victime.