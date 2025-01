TER : une baisse de 20 millions de passagers notés en 2024

Le Train Express Régional (Ter) de Dakar a connu une chute spectaculaire de fréquentation en 2024, avec près de 20 millions de passagers au moins d'après les chiffres publiés par la société d'exploitation du Train Express Régional (Seter). Cette perte, justifiée par des problèmes techniques et des interruptions du service, met en lumière les défis auxquels ce projet ambitieux est confronté et dont le but est de désengorger les routes de la capitale sénégalaise.



En 2024, le Ter a transporté « plus de 21 millions de voyageurs », annonce un communiqué diffusé sur Facebook par la Seter. En effet, ce chiffre représente une nette diminution par rapport à 2023, où le réseau ferroviaire avait enregistré un total de 41 millions de passagers, Selon Abdou Ndéné Sall, Directeur général de l'époque de la société.



Bien que les raisons de ce recul n'aient pas été officiellement communiquées, plusieurs observateurs pointent une baisse d'intérêt des usagers due à des pannes fréquentes et à des problèmes techniques ayant perturbé l'exploitation.



En octobre 2024, des travaux ont été réalisés pour corriger des défaillances techniques, par la construction d'un poste de gestion du système de sécurité à Rufisque, entrainant des interruptions temporaires du trafic.



Selon les prévisions initiales, la section actuellement en service, reliant Dakar à Diamniadio, sur 36 km, devait transporter environ 115.000 passagers par jour. Cependant, les résultats obtenus restent bien en deçà des attentes, rapporte le journal Les Echos.



Pendant que la deuxième phase, en cours de réalisation, prévoit de connecter le réseau à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et de porter sa capacité à 300.000 passagers par jour.



Une baisse de fréquentation du Train Express Régional (TER) de Dakar en 2024 est notée. Elle peut être attribuée à plusieurs facteurs, combinant des problèmes techniques, organisationnels et peut-être des changements dans les habitudes des usagers d'abord.



Coût élevé pour certains usagers



Selon le journal, les problèmes techniques récurrents avec les pannes de plus en plus fréquentent occasionnant des interruptions répétées du service comme celle signalée en octobre 2024 pour des travaux à Rufisque ont pu décourager de nombreux usagers, affectant la perception de la fiabilité du TER.



À cela s’ajoute, le coût élevé pour certains usagers qui peut également constituer une raison de cette baisse de fréquentation.



Bien que le TER vise à être une alternative accessible, son tarif pourrait être perçu comme trop élevé pour une partie de la population, notamment en ces périodes de grandes difficultés économiques.



Il y a aussi la concurrence des autres moyens de transport informel comme les Vtc, les taxis, bus et « Ndiaga Ndiaye » qui offrent souvent des trajets plus flexibles et moins chers. Ce qui peut détourner certains usagers du TER, surtout en cas de perturbation.



Les attentes élevées vis-à-vis du TER, en tant que projet phare, peuvent avoir amplifié les critiques face aux dysfonctionnements. Aussi, L'absence de connexions fluides entre le TER et les autres moyens de transport (bus, taxis, etc.) peut compliquer son utilisation pour les déplacements quotidiens.