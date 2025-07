TEXTE COLLECTIF : SAUVONS SUD, NOTRE QUOTIDIEN

Nous, lecteurs, amis, anciens collaborateurs, citoyens soucieux de préserver ce patrimoine vivant, lançons un appel solennel à tous les hommes et les femmes de bonne volonté pour une levée de fonds.



Il est des voix qu’on ne saurait laisser s’éteindre. Sud Quotidien est de celles-là. Depuis plus de trois décennies, Sud Quotidien occupe une place exceptionnelle dans l’histoire politique et médiatique du Sénégal. Créé dans un contexte où l’information était sous la tutelle du pouvoir politique en place, Sud a porté haut l’étendard d’une presse professionnelle, libre, engagée, indépendante de tout groupe de pression. Il a accompagné, souvent au prix de gros risques, les grands combats pour la démocratie, le pluralisme, les droits humains et l’Etat de droit.



Sud Quotidien est une école, une référence, un modèle de rigueur, de professionnalisme, de déontologie et d’engagement. Il a ainsi contribué à décloisonner et à démocratiser l’information, à faire émerger des générations entières de penseurs, d’intellectuels, de citoyens formés et informés. Dans des situations difficiles, il a su prendre des risques et faire preuve de courage, sans jamais céder, ni à la complaisance, ni à la compromission.



Aujourd’hui, ce monument de la presse nationale est en grave difficulté du fait de lourdes contraintes économiques qui menacent son existence. Le risque est réel : Sud Quotidien pourrait cesser de paraître. Une perspective que nous ne saurions accepter car ce serait un recul majeur pour notre démocratie, notre mémoire, notre liberté d’expression. Et pour l’Etat de droit. Ce serait laisser mourir un bien public et une institution qui nous ont tout donné.



Nous, lecteurs, amis, anciens collaborateurs, citoyens soucieux de préserver ce patrimoine vivant, lançons un appel solennel à tous les hommes et les femmes de bonne volonté, à toutes les consciences éveillées. Nous refusons d’assister passivement à la mort de Sud Quotidien. Nous avons donc décidé d'agir.



Une levée de fonds pour sauver Sud



Nos objectifs : soulager les urgences financières, préserver les emplois, relancer l’activité ; emprunter des voies nouvelles de modernisation et de diversification pour réancrer Sud Quotidien dans son époque, sans trahir son esprit de professionnalisme et d’excellence.



Chaque contribution est un geste de résistance. Un acte de foi envers une presse libre, professionnelle, démocratique et laïque. Une manière concrète de dire que nous ne laisserons pas la lumière s’éteindre.



Ci-dessous les informations pour envoyer vos contributions :



Intitulé du Compte Ecobank : Les Amis de SUD Quotidien



Code IBAN : SN094 01001 102055812002 48



Code SWIFT : ECOCSNDA



Opérateurs mobiles : WAVE, WESTERN UNION, MONEY GRAM,



RIA.



00 221 71 039 45 10





Ci-dessous : la liste des premiers signataires de cet appel à une levée de fonds pour Sud Quotidien. Vous pouvez signer cette pétition, en rajoutant votre nom et votre affiliation dans la fenêtre des commentaires.





Marouba FALL

Amadou Lamine SALL

Tierno MONENEMBO

Alassane SECK

Penda MBOW

Madiène Niang

Mamadou NDOYE

Youssou CISSE

Makhily GASSAMA

Pr Aziz KEBE

Fatoumata Zahra DIOP

Felix ACHADE

Nylane THIAM

Pape Ibrahima KANE

Sadikh NIASS

Alioune TINE

Ibrahima Mbodj

Salimata Sy

Denis NDOUR

Jospheh Bagne FAYE

Pr Babacar GUEYE

Patricia LAKE

Pape Coumba Ndoffene SALL

Amadou SECK