Les autorités espagnoles ont lancé l’installation d’un hôpital de campagne sur l’île d’El Hierro, dans l’archipel des Canaries, pour faire face à l’arrivée d’environ 11 000 migrants depuis début novembre, un chiffre presque égal à la population locale, selon les responsables sanitaires. Ce dispositif médical s’implante à proximité d’un centre d’accueil temporaire afin de soulager les structures hospitalières de l’île, sous forte tension après les débarquements successifs d’embarcations.



Cette nouvelle unité rapporte Africanews va assurer la prise en charge des patients qui ont besoin d’une surveillance médicale prolongée, parfois durant toute une nuit, pour éviter leur transfert vers l’hôpital principal. « Ces installations nous offrent un espace supplémentaire pour alléger la pression sur les services hospitaliers », a déclaré Jéssica Acosta Padron, responsable des services de santé à El Hierro, tout en soulignant le soutien précieux pour le personnel soignant à bout de souffle depuis plusieurs semaines.



Face à la hausse des arrivées, les responsables locaux ont décrété l’état d’urgence pour obtenir l’appui du gouvernement central de Madrid. Le président du gouvernement des Canaries, Fernando Clavijo, a rappelé que l’archipel se situe sur un couloir migratoire majeur entre l’Afrique et l’Europe. Il a estimé que les difficultés politiques et économiques dans certains pays d’Afrique de l’Ouest, notamment au Sénégal et en Gambie, risquent d’alimenter de nouveaux départs, alors que les habitants d’El Hierro exigent des équipements adéquats pour accueillir les migrants sans perturber la vie quotidienne sur l’île.



À l’échelle globale de l’archipel, la migration irrégulière par voie maritime recule pourtant par rapport au pic historique de plus de 46 000 arrivées en 2024. Entre janvier et fin octobre 2026, les Canaries ont accueilli 13 327 migrants, ce qui représente un recul de 5,5 % par rapport à la même période en 2025, selon le ministère espagnol de l’Intérieur. Malgré cette diminution régionale, la mobilisation reste totale sur l’île d’El Hierro où se concentrent les flux les plus importants.