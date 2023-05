Tabaski 2023 : Amadou Bâ rassure les Sénégalais sur l’approvisionnement du marché en moutons

Le Premier ministre Amadou Bâ qui est désormais en charge du ministère de l'Élevage et des productions animales a donné des assurances sur l'approvisionnement du marché en moutons pour la Tabaski 2023. Dans une sortie qu’il a fait hier mercredi, il a rassuré les Sénégalais en disant qu’ils ne doivent pas se faire des soucis à ce sujet.



« J'appelle tout le département en relation avec les acteurs du secteur à prendre des dispositions idoines pour parvenir à couvrir les différents besoins, notamment en moutons. Dans cette dynamique, dans les prochains jours, je présiderai un Conseil interministériel spécialement consacré aux préparatifs de la Tabaski 2023», a-t-il déclaré.



Poursuivant, il a ajouté que les décisions issues de ce Conseil interministériel seront présentées au chef de l’État Macky Sall afin qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires pour leur exécution. À en croire L’Observateur, le Gouvernement a déjà procédé à la suspension des taxes et aux autres problèmes de transport concernant l'Élevage et les productions animales.



Dans ce sens, Amadou Bâ s'engage à ne pas faire moins que ces prédécesseurs à la tête du ministère de l'Elevage surtout pour ce qui concerne la fête de la Tabaski. Il n’a pas manqué de magnifier le travail abattu par le ministre Aly Saleh Diop son prédécesseur, mais aussi l'amélioration significative des productions de viandes et de lait, la bonne couverture des besoins en moutons de Tabaski aussi bien en 2021 qu'en 2022, (…).



Cette année la fête de la Tabaski sera célébrée vers la fin du mois de juin.