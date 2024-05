Indonésie : Le bilan des inondations s’élève à 58 morts

Le bilan des inondations causées par les pluies de mousson dans la province occidentale de Sumatra en Indonésie s’élève à 58 personnes.Abdul Mahari, porte-parole de l’Agence nationale indonésienne de gestion des catastrophes, a déclaré mercredi que les inondations avaient submergé des centaines de maisons et que plus de 1 500 familles avaient été évacuées de la région.Il a souligné que le nombre de personnes ayant perdu la vie est passé de 28 à 58 après que les équipes de recherche et de sauvetage ont trouvé des corps dans la zone.Il a souligné que 33 personnes ont été blessées et transportées à l’hôpital.



Il a indiqué que les efforts de recherche et de sauvetage, qui avaient été suspendus en raison des mauvaises conditions météorologiques, ont repris pour retrouver 35 personnes disparues.À son tour, le chef de l’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique, Dwikorita Karnawati, a déclaré que davantage de fortes pluies et d’inondations sont attendues dans l’ouest de Sumatra.Karnawati a conseillé aux résidents de la région et aux touristes d’être prudents.



Il convient de noter que les roches et la poussière accumulées à la suite de l’éruption du volcan Merapi se sont déplacées sous l’influence des pluies saisonnières, causant la perte de nombreuses vies.Le volcan Merapi, situé à l’ouest de l’île de Sumatra en Indonésie, est entré en éruption pour la première fois le 3 décembre 2023.Le volcan est entré en éruption des centaines de fois après la première éruption, et les autorités ont interdit aux habitants de la région de s’approcher ou de se livrer à des activités dans un rayon de 4,5 km autour du centre de l’éruption.