Campagne agricole 2024: les producteurs de Matam exposent leurs doléances

Les producteurs de la Matam après avoir tiré le bilan de la campagne agricole précédente, ont fait aux nouvelles autorités de leurs doléances pour celle en cours. Dans un premier temps, il réclament une dotation en motos pompes. Ce qui n'est qu'une partie de l'expression des besoins dans la région du Nord. Dans toute la région, il y a un manque de près de 2000 pièces de motos pompes.



Cheikh Ahmed Tidiane Dieng DRD de Matam a déclaré lors d'un CRD : " Pour pouvoir satisfaire les besoins de la région, je pense que c'est une quantité de plus de 4500 tonnes qui est nécessaire. Et on attend d'abord que les autorités puissent étudier cela et qu'on puisse allouer à la région un quota. Mais je pense qu'on va avoir les 3000. Parmi les mesures prises, par le gouverneur c'est de mettre en place les intrants à temps".



Les producteurs de Matam selon toujours, Cheikh Ahmed Tidiane Dieng rencontrent beaucoup de problèmes dans l'exercice de leurs activités. " Pendant l'hivernage les producteurs rencontrent souvent des difficultés, à savoir la mise en place des intrants, les GMP qui sont en panne. Il y a aussi les difficultés à trouver des crédits. Il y a aussi le manque de sérieux des opérateurs, à savoir la mise en place de l'engrais", ce sont là, les différentes difficultés exposées par monsieur Dieng.



Pour mieux prendre en charge toute cette litanie de difficultés, le DRD confie avoir informé les plus hautes autorités. Et selon, toujours lui, les producteurs de la région ont besoin en urgence des motos pompes et intrants.