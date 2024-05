Prison de Rebeuss : l'inspecteur Idrissa Sow et l'adjudant Issa Ndione totalement libres

Accusés et interpellés dans l'affaire de la fuite du bulletin médical du leader de Pastef Ousmane Sonko, l’inspecteur Idrissa Sow et l’adjudant Issa Ndione sont officiellement libres.



Ils ont recouvré la liberté totale suite à la suite de la requête déposée par l'avocat Moussa Sarr. Le juge d'instruction du 2e cabinet, Mamadou Seck, a ordonné, ce mercredi 15 mai 2024, la mainlevée du contrôle judiciaire de l’inspecteur Idrissa Sow, directeur des Affaires juridiques et de la Planification des statistiques, et l’adjudant Issa Ndione.



Pour rappel, ces deux gradés de l’administration pénitentiaire ont été placés sous mandat de dépôt le 13 novembre 2023, et par la suite élargis de prison le 28 mars 2024.



Ils ont été accusés d’être à l’origine de la fuite de la lettre d'information sur l’état de santé du ci-devant détenu Ousmane Sonko.