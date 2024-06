Tabaski 2024 : l'Imam Thierno Seydou Nourou Tall appelle les jeunes à cultiver une éducation exemplaire

Dans son sermon, à l’occasion de la fête de l’Aïd el Kébir, l'Imam Thierno Seydou Nourou Tall de la mosquée Omarienne, a adressé des messages, particulièrement à l'égard de la jeunesse sénégalaise. Il a également appelé les jeunes à cultiver une éducation exemplaire, soulignant l'importance du respect envers les parents.



« Le prophète Mohammed a dit que tout ce qu’une personne a, c’est grâce à ses parents donc il leur doit beaucoup de respect. Ce qui n’est pas le cas avec cette nouvelle génération. J’appelle les jeunes à respecter leur parent », a déclaré l’Imam Thierno Seydou Nourou Tall.



Par ailleurs, Thierno Seydou Nourou Tall a attiré l'attention sur les dérives observées dans les réseaux sociaux. Il a exhorté aux jeunes à revoir leur comportement. Il appelle au respect de la vie privée d’autrui.



« J’exhorte les jeunes à ne pas se focaliser sur les réseaux sociaux qui leur détournent de la réalité. Aujourd’hui, on voit les gens dire du n’importe quoi sur les réseaux sociaux. Je les exhorte à respecter davantage leur parent et à la vie privée des personnes », a indiqué le guide religieux.



Enfin, l'Imam a également pris soin de sensibiliser la presse sur son rôle crucial dans la préservation de la paix. Il a appelé les journalistes à observer rigoureusement l'éthique et la déontologie professionnelles. Thierno Seydou Nourou Tall a souligné leur responsabilité dans la diffusion d'une information équilibrée et constructive pour la société sénégalaise.