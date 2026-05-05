Diamaguène : trois suspects âgés de 13 à 19 ans arrêtés pour des faits de "viols répétitifs" sur un garçon de 12 ans

Dans la banlieue de Dakar, le commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao a procédé à l’interpellation de trois individus. Selon le quotidien Libération, ils sont accusés de faits présumés «d’acte contre nature, pédophilie et viols répétitifs sur un mineur de 12 ans».



A l’origine de cette affaire, dame N. A. Thiam a porté plainte pour le compte de son petit-fils D.M.Ba, élève coranique. Entendu en présence de sa grand-mère, D.M.Ba, présumée victime, a déclaré qu’il avait l’habitude de fréquenter A. D. Faye (16 ans), un charretier domicilié à Diamaguène. De cette relation, A.D. Faye aurait profité pour l’entraîner dans une maison abandonnée, sise à Diamaguène et abusait de lui, sexuellement par voie anale, à plusieurs reprises.



Interpellé le 29 avril 2026, aux environs de 12 heures, A.D.Faye a reconnu sans ambages les faits et a dénoncé ses présumés acolytes à savoir les nommés O.Sylla (19 ans) et A. Fall (13 ans). Selon lui, ces derniers auraient également fait subir les mêmes actes à la victime. Interpellés tour à tour, A.Fall a reconnu les faits tandis qu’O.Sylla a nié toute implication. Et pourtant, ce dernier a été cité aussi bien par la victime que par les deux autres mis en cause.