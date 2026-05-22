Tabaski 2026 : «Le marché est bien approvisionné (…) l’oignon est à 4.500 FCFA», assure Serigne Guèye Diop

Le ministre de l'Industrie et du Commerce du Sénégal, Serigne Guèye Diop, a assuré ce vendredi que le marché est «bien approvisionné» en denrées de premières nécessités, à moins d’une semaine de la fête de Tabaski 2026, au cours d’une séance de Questions d’actualité.



«Concernant la tabaski, je dois vous rassurer, le marché est très bien approvisionné, aussi bien en produits paysans comme les pommes de terre et les carottes, mais aussi l'oignon avec une production record. Aujourd'hui, l'oignon est à 4500 le sac, de même que la pomme de terre qui est à 6500 le sac, et nous avons donc un blocage (des prix), en tout cas de tous les produits agroalimentaires», a précisé le ministre.



Il est revenu sur la campagne agricole. «Nous avons eu des achats sur la Sonacos de 230 000 tonnes d'arachides, ce qui est une très forte avance par rapport à l'année passée, correspondant à 92 milliards de francs CFA qui sont aussi retournés dans les poches de nos braves amis paysans», a conclu le ministre.