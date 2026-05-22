Transfert de migrants vers la Sierra Leone : le consul du Sénégal à New York fait le point sur ses compatriotes concernés

Les États-Unis ont commencé à transférer vers la Sierra Leone des migrants ouest-africains en situation irrégulière, parmi lesquels figureraient un Sénégalais et deux Guinéens. Un premier groupe de neuf personnes est arrivé à Freetown le 20 mai, selon une information relayée par l’agence de presse Reuters.



Face aux inquiétudes suscitées par cette affaire, le journal Les Échos a contacté le consul général du Sénégal à New York, Demba Camara. Ce dernier a expliqué que les cas concernés portent sur des migrants ayant évoqué des menaces pour leur sécurité ou introduit des demandes d’asile.



D'après lui, ces situations relèvent de procédures juridiques spécifiques encadrées par le droit international et le principe de non-refoulement, lequel interdit, en principe, de renvoyer une personne vers un pays où elle estime risquer des persécutions ou de graves dangers.



Selon les informations du diplomate sénégalais, les autorités américaines exigeraient des migrants concernés qu’ils déposent des demandes de protection ou d’asile dans un pays tiers, dans le cadre de procédures spécifiques.



Il a également affirmé que les autorités sénégalaises travaillent « en parfaite collaboration » avec les agences américaines chargées de l’immigration, notamment la police de l’immigration (ICE) et le Département de la Sécurité intérieure.



Selon lui, le consulat reçoit régulièrement des rapports détaillés concernant les Sénégalais faisant l’objet d’expulsions classiques vers Dakar. Le diplomate a indiqué notamment qu’un rapport transmis fin avril faisait état de 285 Sénégalais expulsés vers leur pays d’origine au cours du mois d’avril.



À ce jour, ni les autorités sénégalaises ni l’administration américaine n’ont communiqué officiellement la liste des personnes susceptibles d’être transférées vers la Sierra Leone. En l’absence d’ambassade ou de consulat sénégalais dans ce pays, les migrants concernés devront eux-mêmes faire connaître leur identité et confirmer leur nationalité sénégalaise.



Toujours selon le journal, plusieurs zones d’ombre subsistent encore, notamment sur la durée de leur éventuel séjour en Sierra Leone ainsi que sur les garanties juridiques dont ils pourraient bénéficier après leur transfert hors des États-Unis.



Cette politique américaine de transferts vers des pays tiers est toutefois critiquée par plusieurs organisations de défense des droits humains.