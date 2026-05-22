Anderlecht : la Coupe du monde de Ilay Camara, sorti sur blessure jeudi, est-elle compromise ?

Ce jeudi 21 mai, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a publié sa liste des 28 joueurs convoqués pour la Coupe du monde 2026, dont deux (02) réservistes. Au même moment, Ilay Camara, qui figure dans cette liste, a été contraint de sortir sur blessure dès la 14e minute du match opposant Anderlecht à Saint-Trond, pour le compte de la 9e journée de Jupiler League, le championnat belge de football.



Face aux interrogations suscitées par cette situation, Jeremy Travel, l’entraîneur du club d’Anderlecht s’est voulu rassurant à la fin de la rencontre. «La blessure de Ilay Camara met-elle en danger sa Coupe du monde ? Non, je ne pense pas. Il a senti une petite chose mais je ne pense pas que ça soit grave. C’est plus par précaution. Il n’a pas voulu prendre des risques. On sait très bien qu’il y a eu des blessures similaires. Dès qu’il a senti quelque chose, il a dit "Stop". Il ne fallait pas risquer», a-t-il clarifié.



Ce scénario rappelle celui survenu avant la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025. Ilay Camara avait dû déclarer forfait pour la CAN au Maroc, après s'être blessé peu de temps après sa convocation.