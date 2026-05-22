Escroquerie au visa : le chanteur Assane Dione risque un deuxième mandat de dépôt

Déjà cité dans le dossier de la Brigade de recherches de Keur Massar impliquant Pape Cheikh Diallo et plusieurs autres personnes, le chanteur religieux Assane Dione devrait être présenté, ce vendredi 22 mai 2026, au parquet de Pikine-Guédiawaye dans le cadre d’une nouvelle affaire d’escroquerie au visa.
Extrait de prison par les enquêteurs de la BR de Keur Massar, le mis en cause avait été placé en garde à vue depuis le 20 mai 2026.
Déjà détenu dans une autre procédure judiciaire, Assane Dione risque cette fois un second mandat de dépôt pour des faits présumés d’escroquerie au visa, d’après le journal Libération.
Pour rappel, Assane Dione aurait empoché une avance de 2,3 millions de Fcfa à deux candidats qu'il avait promis de convoyer aux Usa via le Nicaragua.
Autres articles
-
Transfert de migrants vers la Sierra Leone : le consul du Sénégal à New York fait le point sur ses compatriotes concernés
-
Éducation : Le ministère juge « atteints » les objectifs du CFEE blanc national
-
Justice : Le Procureur général Louis Paul Toupane appelle à protéger l'État de droit face aux réseaux sociaux
-
Pool judiciaire financier : Le procès de l'ex-directrice d'ADDHOA renvoyé au 4 juin
-
Foi et Espérance : Le comité d'organisation attend 24 000 marcheurs au sanctuaire marial