Tableau final du tirage au sort de l’Europa League

Après la Ligue des Champions jeudi, place au tirage au sort de la phase de poules de la Ligue Europa. Et l'ancien défenseur de la Juventus Ciro Ferrara a eu la main lourde pour le LOSC qui tombe sur un groupe très relevé avec notamment l'AC Milan. Pour Nice ca risque également d'être compliqué.



Le PSG, l'OM et Rennes connaissent désormais leurs adversaires en phase de poules de la Ligue des Champions, place désormais à la Ligue Europa. Le tirage au sort est a été effectué à Nyon en Suisse à 13h et a permis à Nice et au LOSC de connaître leurs futurs adversaires en phase de poule de la Ligue Europa. Et Ciro Ferrara l'ancien défenseur de la Juventus a eu la main lourde pour Lille. Le club nordiste, qui était placé dans le chapeau 4, est tombé sur le groupe le plus relevé avec le Celtic Glasgow et l'AC Milan notamment. Quant à Nice, il est tombé sur un groupe un peu plus abordable, mais le club azuréen devra jouer des coudes pour sortir de sa poule. Le Bayer Leverkusen sera l'adversaire le plus coriace, et il faudra que Patrick Vieira et les siens se méfient du Sparta Prague.



Dans les autres poules, le Tottenham de José Mourinho ne devrait pas avoir trop de difficultés dans l'un des groupes les plus faibles de cette phase de poules avec Ludogorets, LASK et Antwerp. Les autres favoris ont également été épargnés, que ce soit l'AS Roma, Arsenal ou Villarreal. À noter le groupe très homogène du Benfica Lisbonne qui devra en découdre avec le Standard Liège, Lech Poznan et les Glasgow Rangers. Même chose pour le Napoli qui va devoir se débarrasser de la Real Sociedad et l'AZ Alkmaar pour passer en 1/16e de finale de la compétition. À noter que les six journées de la phase de poules se dérouleront du 22 octobre au 10 décembre.