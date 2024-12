Taïba Niassène : le maire déplore le retard dans la mise en œuvre du plan directeur d’assainissement

Le maire de la commune de Taïba Niassène, dans le département de Nioro du Rip (centre), Mouhamadou Habib Niasse, a exprimé, lundi, son regret de constater la mise en œuvre tardive du plan directeur d’assainissement (PDA) de sa collectivité territoriale.



« La mise en œuvre du plan directeur d’assainissement, qui était envisagée depuis 2022, tarde à être effective. On nous dit qu’il est dans des procédures de passation de marchés », a-t-il notamment déclaré à Kaolack, à la réunion du comité régional de développement (CRD) consacrée aux préparatifs du Gamou annuel de Taïba Niassène, prévu le 15 janvier prochain. Cette manifestation religieuse célèbre la naissance, à Taïba Niassène, de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye (1900-1975).



« Nos moyens étant très limités, nous sollicitons l’appui de l’ensemble des services de l’Etat, surtout dans les domaines de l’éclairage public, de la salubrité et des questions sécuritaires et exhortons les autorités à prendre davantage en compte le statut de cité religieuse de Taïba Niassène, qui a une envergure internationale », rapporte l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).