Tambaccounda : une bande de trois personnes arnaque la somme de 2,8 millions à un commerçant

Trois (3) membres de la bande d'escrocs qui écumait les clients de la Sonatel ont été arrêtés après avoir arnaqué la somme de 2,8 millions à un célèbre commerçant. Connus sous les noms d’Omar Niasse (23ans), Baye Seck (23 ans), Mohamed Alassane Thiam (22 ans), tous originaires de Taiba Niassène, dans la région de Kaolack, ils ont été piégés par la Section de recherches de la gendarmerie de Tambacounda.



Les mis en cause avaient pris la mauvaise habitude de passer des appels sur les lignes fixes qu’ils choisissaient au hasard, en leur demandant de payer leur facture via Orange Money. Plusieurs plaintes ont été déposées contre eux. Suivant ce modus operandi, les trois truands ont joint le sieur Y. G, un commerçant établi à Dakar. Ainsi, ils sont parvenus à lui soutirer la rondelette somme de 2,8 millions de francs qu'ils ont réussi à retirer à Tambacounda, relate « L’Observateur ».



Saisie, la Section de recherches de la gendarmerie de ladite localité a entamé une enquête afin de leur mettre la main dessus. Les investigations ont permis d'arrêter les jeunes arnaqueurs au quartier Abattoirs de Tambacounda où ils avaient loué un appartement. 6 téléphones de marque ont été trouvés par devers Omar Niasse, considéré comme le chef de bande.



Attraits à la barre du tribunal de grande instance de Tambacounda, les prévenus pour « association de malfaiteurs, escroquerie, usurpation de fonction et escroquerie », la bande risque la peine de 3 ans. Le plaignant a réclamé la somme de 10 millions de FCFA en guise de dommage. L’affaire est mise en délibéré au 29 mars prochain.