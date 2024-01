Tambacounda : essai ferroviaire pour la redynamisation de la liaison avec le Port autonome de Dakar

Un train de travaux dédié à l'entretien et à la réparation de la voie ferrée est arrivé à Tambacounda dans le cadre d'un essai ferroviaire visant à revitaliser la liaison entre le Port autonome de Dakar et la région orientale, selon APS.



Le directeur général de la société nationale des Chemins de fer du Sénégal (CFS), Malick Ndoye, a salué l'arrivée de ce train de travaux, soulignant les efforts déployés depuis février 2023 pour rétablir cette liaison ferroviaire. Il a déclaré que « bien que quelques travaux de finition et de cylindrage subsistent, l'essentiel est désormais terminé ».



M. Ndoye a indiqué que les prochains jours seraient consacrés à ces finitions, et il a exprimé sa confiance quant à la reprise effective des activités ferroviaires dans un avenir proche. « Trois (3) locomotives ont déjà été acquises pour des essais entre Dakar et Tambacounda. Un premier essai avec un train léger a été réalisé, et l'utilisation de locomotives avec des bourreuses pour des trains plus lourds est prévue dans les jours à venir », a expliqué Malick Ndoye.



Ce dernier a exprimé sa gratitude envers les nombreuses personnes qui ont travaillé dur dans des conditions difficiles pour réhabiliter les rails.