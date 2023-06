Tambacounda: la foudre tue deux membres d'une même famille

La foudre a tué deux (2) personnes et fait un blessé grave dans la commune de Koulor lors des pluies diluviennes tombées dans la région de Tambacounda dans la nuit du 13 au 14 juin.



‘’La pluie a démarré entre 22 heures et 23 heures, une très forte précipitation. (…) deux frères de même père et de même mère (âgés respectivement de 20 ans et 18 ans) ont été atteints par la foudre et ont finalement rendu l’âme”, a expliqué le maire Ndiouga Diop de la commune de Koulor à l'APS.



Il a ajouté qu’une troisième personne touchée par la foudre a été prise en charge par les services compétents et ”se porte mieux”. La foudre n’a causé aucun dégât matériel, a souligné l'autorité locale.