Tambacounda : un homme arrêté avec 100 comprimés de Tramadol
La Brigade Régionale des Stupéfiants de Tambacounda (OCRTIS) a interpellé ce mardi 9 septembre 2025, un individu en possession de 100 comprimés de Tramadol, rapporte la Police nationale.
 
Cette interpellation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel. Selon la même source, l’unité de lutte de Kidira a également saisi un téléphone portable et la somme de 75 000 F CFA.
 
Le suspect a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte.
Moussa Ndongo

Mardi 9 Septembre 2025 - 21:53


