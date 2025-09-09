Tambacounda : un homme arrêté avec 100 comprimés de Tramadol

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Tambacounda (OCRTIS) a interpellé ce mardi 9 septembre 2025, un individu en possession de 100 comprimés de Tramadol, rapporte la Police nationale.
Cette interpellation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel. Selon la même source, l’unité de lutte de Kidira a également saisi un téléphone portable et la somme de 75 000 F CFA.
Le suspect a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte.
